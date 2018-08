Baracche, l’assessore Falcone a Messina. Cacciotto: “Cucè convochi subito il consiglio circoscrizionale”

22 agosto 2018 10:19

L’assessore Falcone a Messina, Cacciotto: “Cucè convochi un consiglio circoscrizionale itinerante”

Nella giornata di venerdì prossimo l’Assessore Regionale Siciliano alle Infrastrutture, Marco Falcone, dovrebbe effettuare una visita istituzionale a Messina per “vedere” con i propri occhi la triste vicenda delle baracche e dunque affrontare il tema del risanamento su cui il primo cittadino ha tracciato due date: 31 ottobre (sgombero), 31 dicembre (demolizione). Il tema del risanamento interessa e non poco la nostra Circoscrizione: Fondo Fucile, Camaro S. Paolo, Camaro S. Luigi, Bisconte (tanto per fare alcuni esempi), ricadono nel nostro territorio. “Ad oggi il Consiglio della Terza Circoscrizione“- commenta il consigliere della Terza Circoscrizione in una nota inviata al presidente Natale Cucè- non ha potuto esprimersi collegialmente sulla questione, su cui, nelle competenze di consigliere circoscrizionale, ho cercato di esprimere delle considerazioni e delle preoccupazioni”. “Al di la di tutto, credo che bisogna istituzionalmente essere compartecipi nella vicenda risanamento, ovviamente nell’ambito delle nostre competenze. Mi spiace averla vista, istituzionalmente assente in questo tema e non potrà essere una giustificazione la sospensione estiva dei lavori”. Cacciotto ritiene di fondamentale importanza che il Consiglio Circoscrizionale sia soggetto attivo del risanamento ricadente nella propria circoscrizione e, ritenendo un fatto importante la visita istituzionale dell’Assessore Regionale Falcone, chiede a Cucé di valutare “ove ritenga che ne ricorrano i presupposti e le esigenze, di convocare, ai sensi dell’art. 6 comma 16 un consiglio itinerante, da Fondo Fucile a Camaro, con urgenza, al fine di affrontare istituzionalmente la delicata questione del risanamento alla presenza dell’esponente della Giunta Siciliana”.