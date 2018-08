Baracche a Messina, Crifò e Vaccarino: “Pieno sostegno al sindaco De Luca”

13 agosto 2018 13:29

Messina, i consiglieri di Forza Italia Crifò e Vaccarino: “Appoggeremo il sindaco De Luca”

“Noi, esponenti di Forza Italia “riteniamo” l’iniziativa del Sindaco De Luca sullo sbaraccamento una proposta valida.

Certo trattasi di una sfida importante, ma sulla validità della scelta da inizio mandato, nessuno ne può disquisire.

Noi innamorati della nostra città appoggeremo il Sindaco, in questa difficile ma importante iniziativa, per far si che il sogno, di vedere la città di Messina senza baracche e degrado, possa diventare realtà“- è quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Giovanna Crifò e Benedetto Vaccarino.