Bagnara Calabra: sport e solidarietà per la terza edizione dell’Alba Run

10 agosto 2018 19:54

Al via la a Bagnara Calabra alla terza edizione dell’Alba Run: l’intero ricavato dell’evento verrà infatti devoluto in favore dell’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria

Sport e solidarietà si fondano per la terza edizione dell’Alba Run, che quest’anno cambia nome e diventa “Color Alba Race”. L’appuntamento è lo stesso degli altri anni: partenza alle ore 5:00 del mattino (risveglio muscolare previsto per le 4:30), 4 km di corsa/camminata che finirà con un buon caffè ed un cornetto in compagnia. Due le importantissime novità per quest’anno: i colori, che verranno distribuiti ad inizio manifestazione e “sparati” addosso ai partecipanti, e la beneficenza. L’intero ricavato dell’evento verrà infatti devoluto in favore dell’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria. Un connubio inedito, quello fra Running Bagnara e Hospice, accolto con soddisfazione dal presidente della fondazione “Via delle Stelle” Hospice, il dott. Vincenzo Trapani Lombardo: “Per noi – dichiara Trapani Lombardo – è importante qualsiasi gesto; è un momento di particolare difficoltà, non stiamo ricevendo sostegni da parte delle istituzioni dallo sorso dicembre. Se qualche associazione si ricorda di noi, fa sempre piacere. Dare dignità alla vita è la nostra ragione d’esistere: ed è un segno di grande, grandissima civiltà se un’associazione di giovani sportivi si ricorda di noi. Siamo l’anello più debole della società, e un’associazione di sport che pensa a noi è segno di grande civiltà e generosità”. Terzo anno, dunque, per l’appuntamento di agosto del Running Bagnara: “Come ad ogni occasione – commenta Vincenzo Mollica, presidente dell’Asd Running Bagnara – abbiamo cercato di unire lo sport all’aiuto per i più deboli, e con grande felicità abbiamo sposato la causa dell’Hospice”. Costa Viola Run Scilla – Bagnara, Young Run, Alba Race: calendario ricco di appuntamenti per il Running Bagnara, che alle manifestazioni organizzate nella propria cittadina abbina l’attività agonistica, con la partecipazione alle gare podistiche degli atleti tesserati: “Tanti gli appuntamenti annuali – prosegue Mollica – siamo soddisfatti delle attività che riusciamo ad intraprendere. Con Costa Viola Run siamo alla seconda edizione, con la Young Run alla quinta, e quest’anno siamo riusciti a portarla sul Corso Vittorio Emanuele. Adesso, domenica, ci aspetta una bella camminata colorata, alle 5:00 del mattino, che terminerà con un buon caffè ed un ottimo cornetto. Sport e solidarietà: il connubio perfetto”.