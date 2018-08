Asd Roccella: si raduna la formazione juniores

18 agosto 2018 20:42

Finite le vacanze per i giovani calciatori della formazione Juniores che oggi si ritrovano al “N. Muscolo”. Comunque sarà l’occasione per vecchi e nuovi di conoscersi, ma soprattutto di conoscere il nuovo allenatore scelto dalla società per guidare la seconda formazione amaranto. Scelta caduta su Francesco Simonetta, peraltro da calciatore ha vestito anche la casacca del Roccella prima di essere trasferito al Campobasso. Da allenatore ha guidato le prime squadre di formazioni della locride, Bivongi e Gioiosa Jonica, ma anche del soveratese, Guardavalle e Badolato. Da qualche anno protagonista con la scuola calcio del C.S.P.R. allenando alternativamente in tutte le categorie con ottimi risultati. La preparazione inizierà ufficialmente due giorni dopo (lunedì 20) a quasi un mese dall’inizio del campionato previsto per sabato 15 settembre.