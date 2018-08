Aqp: Ecolfiltri drenanti, soluzione nuova per acque depuratore Martina Franca

9 agosto 2018 17:09

Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Al via al nuovo scarico delle acque del depuratore di Martina Franca. L’avvio è stato dato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, con la partecipazione del presidente di Acquedotto Pugliese Simeone di Cagno Abbrescia, del sindaco Francesco Ancona e del consigliere regionale Donato Pentassuglia. Sono stati attrezzati, come ecofiltri drenanti, spazi necessari al recapito finale delle acque. Gli scarichi in tal modo, avvengono in trincee drenanti, di tipo chiuso, e raccolgono quanto prima era sversato nel sottosuolo. Tale nuova soluzione, ha consentito la definitiva disattivazione della procedura precedentemente adottata.

Una risposta ambientale concreta ad una esigenza fortemente avvertita dalle Comunità del territorio, la cui realizzazione si è raggiunta grazie ad una intensa collaborazione con la Regione Puglia e AIP. La nuova struttura è completamente circoscritta da muretti a secco e da vegetazione che eliminerà ogni impatto visivo. Soluzioni tecniche adottate tutte nel rispettano dell’ambiente. Qui ci troviamo nel cuore della Valle d’Itria, al crocevia fra Locorotondo e Cisternino, uno dei più significativi gioielli ambientali della regione, meta molto ambita dai turisti, ormai in tutti i periodi dell’anno.