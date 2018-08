Alvaro Soler in concerto domani in Sicilia: tutte le info utili

9 agosto 2018 18:56

Alvaro Soler torna in Sicilia: ecco tutte le info utili per partecipare al concerto

Alvaro Soler torna in Sicilia. Alvaro sarà domani in concerto in piazza San Sebastiano a Melilli. Start alle 21:3. Ecco tutte le info di servizio:

POSTO UNICO € 29,90

Autostrada SR uscita Priolo – Melilli

parcheggio gratuito c/o Conforama dalle 14.30 alle 2.00

bus navetta gratuiti dal parcheggio per raggiungere il centro

apertura botteghino ore 17.30

apertura porte ore 19.00