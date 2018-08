Allerta Meteo, criticità arancione per Venerdì 24: il Comune di Santo Stefano mette in guardia i cittadini e raccomanda la “massima prudenza”

23 agosto 2018 18:20

Allerta Meteo per domani venerdì 24 agosto diramata dal Servizio di Protezione Civile del Comune di Santo Stefano in Aspromonte

Continua ad imperversare il maltempo al sud Italia, il Servizio di Protezione Civile del Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani. “Vista l‘allerta Meteo Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale, nella quale si prevedono possibili danni idrogeolocici per piogge e temporali, per tutta la giornata di domani venerdì 24 Agosto;

-raccomandiamo a tutti i cittadini la massima prudenza evitando attività e comportamenti di potenziale rischio e, nel caso di situazioni di gravità, di contattare i noti numeri di emergenza sottoriportati :

– 0965 740601 e 328 7620 6273 Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Santo Stefano in Aspromonte,

– 115 Vigili del Fuoco ( anche per il distaccamento di Gambarie ),

– 112 carabinieri ( anche per il soccorso alpino ),

– 113 polizia,

– 118 pronto soccorso,

– 800 222 211Sala operativa protezione civile Catanzaro,

– 0965 1741000 sala operativa protezione civile città metropolitana RC,

– 348 7543179 Croce rossa italiana ( sede in Santo Stefano in Aspromonte )”.