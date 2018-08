Allerta Meteo, il fronte freddo si sposta in Calabria e Sicilia: violenti temporali nel pomeriggio/sera, temperature in picchiata

26 agosto 2018 11:48

Allerta Meteo, il fronte freddo sta scivolando rapidamente verso il Centro/Sud: forti piogge, temporali e grandinate nel pomeriggio/sera, temperature in picchiata

Allerta Meteo – Mentre al Nord/Est continua a piovere, sulle Alpi nevica oltre i mille metri di altitudine e a Trieste in riva al mare la temperatura si mantiene ferma a +13°C in pieno giorno (e non è un caso isolato, Jesolo è a +14°C, Venezia a +15°C, Cesenatico a +16°C!), il fronte freddo che sta attraversando l’Italia si sposta rapidamente verso il Centro/Sud. Avremo un pomeriggio/sera tempestoso su gran parte del Centro/Sud, soprattutto tra Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia centro/orientale. Poi nella prossima notte i fenomeni di maltempo più significativo si concentreranno al Sud, tra basso Adriatico (Puglia) e basso Tirreno (Calabria e Sicilia). Le temperature crolleranno sensibilmente, anche se solo per qualche ora, portando un primo antipasto d’autunno anche nelle Regioni meridionali. Attenzione anche ai forti venti di maestrale. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: