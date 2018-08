A Reggio Calabria l’incontro con il giornalista Aldo Mantineo

1 agosto 2018 22:00

Giovedì 2 agosto 2018, alle ore 21:00, nella Terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, lo stesso Museo e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nell’ambito delle “Notti d’estate al MArRC”, organizzano l’incontro con il giornalista Aldo Mantineo, caposervizio Gazzetta del Sud. “Le radici, la memoria, il territorio” è il tema dell’incontro. Durante la conferenza sarà proiettato il cortometraggio “Zagara e cemento” tratto da un racconto dello stesso Aldo Mantineo, diretto dal regista Paolo Ghezzi e interpretato dall’attore siciliano Francesco Di Lorenzo. Si inizia l’incontro con i saluti del Direttore del Museo, dott. Carmelo Malacrino e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Interverranno Pasquale Amato, storico, docente universitario di Storia, componente del Comitato Scientifico del Cis e il giornalista Aldo Mantineo, autore del volume “Zagara e cemento”. Aldo Mantineo, giornalista professionista è stato per oltre venti anni corrispondente dell’Agenzia Ansa da Siracusa. Ha pubblicato diversi libri dedicati soprattutto a vicende di cronaca legate al territorio siracusano. Ha ottenuto diversi riconoscimenti tra i quali nel 1994 una menzione d’onore al Premio cronista dell’anno e nel 2000 al Premio Saint Vincent (sezione libri di cronaca). Nel 2005 ha vinto il Premio addetto stampa dell’anno, categoria non profit, per la gestione della comunicazione del Movimento antiracket siracusano. È stato componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, segretario del Collegio dei Probiviri dell’Associazione siciliana della stampa e più volte segretario provinciale del Sindacato dei giornalisti siracusani.