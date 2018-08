Aeroporto Reggio Calabria: ridotti voli su Roma Fiumicino [INFO e DETTAGLI]

24 agosto 2018 09:52

La compagnia aerea Blu Express ramo low cost della Blue Panorama a partire dal 18 Settembre 2018 e fino al 27 Ottobre 2018 ha programmato delle riduzioni di frequenza sulla rotta Reggio Calabria – Roma Fiumicino e viceversa. Si passa da 2 voli al giorno per un totale di 28 collegamenti settimanali a 18 collegamenti settimanali. Come già successo lo scorso inverno, il volo mattutino Reggio Calabria – Roma Fiumicino in partenza alle 07:30 sarà operato solo il Lunedì, Venerdì e Sabato, mentre il volo serale di ritorno ci sarà tutti i giorni tranne il Sabato.