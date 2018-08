Aeroporti: record di passeggeri a Palermo, +14,5% ad Agosto

17 agosto 2018 20:15

Lo scalo di Palermo ha raggiunto quota quattro milioni, lo scorso week-end registrati 580 movimenti

E’ ancora record di passeggeri in transito ad agosto all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Lo scalo ha raggiunto lo scorso 14 agosto, con un mese di anticipo rispetto al 2017 (10 settembre), quota quattro milioni. Il picco massimo sabato scorso con oltre duecento movimenti (voli in entrata e in uscita) e quasi 30mila passeggeri transitati. Da inizio anno la crescita del traffico passeggeri viaggia a doppia cifra: +16,8 per cento (+560mila passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2017). Ad agosto +14,4 per cento, con 50mila passeggeri in più rispetto ai primi quindici giorni di agosto 2017. Nello scorso week-end ci sono stati 580 movimenti e 80mila passeggeri in transito. “La componente internazionale dei passeggeri è sempre più consistente – dice Fabio Giambrone, presidente della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino – oggi il trend di crescita dei passeggeri internazionali segna +26,55 per cento, grazie alla maggiore offerta di destinazioni, supportata dalle nuove compagnie aeree operative nel nostro scalo, che ha due piste, di cui una di oltre 3.300 metri in grado di far atterrare i grandi aerei, e all’incremento del coefficiente di riempimento dei voli”. Nel primo semestre quello di Palermo è stato il secondo aeroporto tra i dieci scali italiani, primo in Sicilia, per crescita percentuale di passeggeri, dopo Napoli, e si è classificato al nono posto nella top ten degli aeroporti nazionali, sorpassando l’aeroporto di Ciampino.

