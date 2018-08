Aereo dirottato a Trapani per una malore del copilota

24 agosto 2018 22:00

A causa di un malore del copilota l’aeroplano della compagnia Ryanair proveniente da Londra Stansted diretto a Palermo ieri sera è atterrato a Trapani

A causa di un malore del copilota l’aeroplano della compagnia Ryanair proveniente da Londra Stansted diretto a Palermo ieri sera è atterrato a Trapani. Dopo aver girato intorno all’aeroporto Falcone-Borsellino per circa mezzora, viste le condizioni proibitive causate dal temporale che si stava abbattendo sullo scalo palermitano, il comandante ha deciso di virare alla volta di Trapani dove l’aereo è atterrato senza problemi alle 22,40. Il pilota aveva già dichiarato lo stato di emergenza e come da prassi a Birgi è stata allertata la rete di intervento aeroportuale e sanitario. Il copilota è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala per gli accertamenti necessari. Per 186 passeggeri il disagio dovuto al ritardo con il quale sono poi rientrati a Palermo.