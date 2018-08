ACR Messina-Igea Virtus a porte chiuse, la società biancoscudata non ci sta

30 agosto 2018 22:54

L’ACR Messina esordirà in Coppa senza poter ospitare i propri tifosi: la protesta della società biancoscudata

I tifosi del Messina non potranno assistere dal vivo all’esordio ufficiale della propria squadra contro l’Igea Virtus, partita valevole per il primo turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. Alla società biancoscudata mancherebbe la licenza di pubblico spettacolo. In realtà il Messina, ricevuta la comunicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti della data della partita contro l’Igea, si è subito rivolto al Comune perché provvedesse a convocare la Commissione provinciale di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli. Questa, dopo aver constatato l’impossibilità di esprimere pareri in virtù della mancanza di documenti che avrebbe dovuto produrre il Comune stesso, attuale proprietario dell’impianto, ha rimandato la disputa dell’incontro ad una deroga sindacale richiedendola immediatamente al Sindaco Cateno De Luca. L’auspicio della società, si legge nel comunicato, è “che vi siano i tempi affinché l’intera collettività messinese non subisca ancora una volta un’immeritata ingiustizia visto che nello stesso impianto soltanto un mese fa erano presenti 40mila spettatori per un concerto“. L’ACR, inoltre, evidenziando il grave danno di immagine ed economico che verrà prodotto, si riserva di adire tutte le vie legali a propria tutela.