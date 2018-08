A Gioiosa Jonica la Sagra del Pezzo Duro

12 agosto 2018 17:36

La manifestazione storica per eccellenza del gelato artigianale “gioiosano” giunta all’XXIV edizione, si svolgerà a Gioiosa Jonica lunedì 20 agosto 2018 dalle ore 21:00 in Piazza Vittorio Veneto negli stand della Pro Loco. Tra le ricette più tipiche della tradizione gelataia in Calabria trova un posto di primaria importanza il “Pezzo Duro Gioiosano”. Si tratta di una ricetta che subito evoca grandi sapori e un vero e proprio entusiasmo di gusti e di profumi. La preparazione del “Pezzo Duro Gioiosano” è particolare, soprattutto per quel che riguarda gli aromi, uno dei tratti caratteristici di questo dolce. Apparentemente semplice da realizzare, la sua preparazione richiede soprattutto un po’ di tempo, abilità e pazienza che i “maestri gelatai gioiosani” tramandano da generazioni. Superba, dolcissima, un’opera d’arte, una sinfonia di tre sapori, è un invito costante alla tentazione. Vi aspettiamo numerosi nella grande piazza di Gioiosa Ionica allietati dalle belle canzoni proposte dal gruppo “Mr. Muscolo & i suoi Estrogeni” concerto live canzoni e musica in allegria…

Sarà riproposto con sempre più novità da ammirare “Il Mercatino dell’Artigianato e della Creatività” che è ormai un appuntamento fisso per gli amanti degli oggetti unici e si ripete ogni anno durante l’evento della “Sagra del Pezzo Duro Gioiosano”. L’artigianato è ormai di casa nel “cerchio delimitato” di Piazza Vittorio Veneto e Corso Garibaldi per una giornata all’insegna dell’artigianato artistico e familiare. Dal decoupage alla ceramica, dal ricamo alla pittura, senza dimenticare le decorazioni, i visitatori potranno apprezzare e acquistare ogni tipo di oggetto frutto di creatività e abilità manuale, di cui molti espositori daranno prova attraverso lavorazioni (anche) sul posto. Un piacevole incontro in un tradizionale spazio di mercato, ricco dello spessore del tempo. L’organizzazione, la gestione e la promozione della manifestazione sono affidate all’Associazione Turistica Pro Loco UNPLI di Gioiosa Jonica. –

Per informazioni e prenotazioni (entro il 18 agosto): Pro Loco: proloco.gioiosajonica@gmail.com – 373.7661884