A Castroreale l’evento culturale dell’anno: appuntamento con “L’Arte e la Pasticceria Artistica Siciliana”

Appuntamento al Borgo di Castroreale con “L’Arte e la Pasticceria Artistica Siciliana”

Appuntamento al Borgo di Castroreale, con l’evento culturale dell’anno, Artisti per il Sociale “L’Arte e la Pasticceria Artistica Siciliana”, che si svolgerà domenica 2 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 in uno dei “Borghi più belli d’Italia”. La manifestazione ideata dall’Associazione “L’Aquilone” Onlus di Messina, ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Comune di Castroreale e si svolgerà in sinergia, con la Pro Loco “Artemisia” di Castroreale, l’Associazione culturale dei Maestri pasticceri siciliani “Duciezio”, le aziende Zappalà e “Canditfrucht”, con la partecipazione straordinaria di Alex Caminiti, artista messinese di fama internazionale.

L’evento culturale presentato dal giornalista Domenico Interdonato, con il supporto della prof.ssa Mariella Sclafani, inizierà alle ore 10.00, con “Castroreale incontra l’artista Alex Caminiti”, a seguire la visita del Borgo e della balconata panoramica di Piazza delle Aquile. Alle ore 11.00 si potrà assistere alla Santa Messa nel Duomo dedicato a Santa Maria Assunta, dopo il rito religioso è prevista la visita guidata del Duomo e del Museo Civico Comunale. Prima della pausa pranzo prevista per le 13.30, ci sarà il momento dei sapori dedicato all’acquisto dei prodotti locali, ad iniziare dal “Biscotto Castrense”.

Alle ore 15,30 la ripresa delle visite guidate, nelle Chiese e al Museo degli Argenti. Alle 17,00 dopo i saluti istituzionali, Interdonato e la Sclafani daranno inizio ai lavori, con l’apertura della festa dedicata alla Sicilianità, all’Arte e al Sociale. Si inizierà con l’intervista ai direttori tecnici e maestri pasticceri: Lillo Freni e Rosario Zappalà, i quali con il supporto di altri colleghi, realizzeranno una “Cassata” di enormi proporzioni da distribuire ai presenti. Seguiranno le interviste a Rosario Lo Faro Presidente dell’Associazione “L’Aquilone” Onlus, all’artista Caminiti, al prof. Farina Presidente dell’associazione culturale “Duciezio” e ai rappresentanti delle Aziende partner dell’evento.

Alle ore 19.30 dopo l’ultimazione dei lavori di pasticceria, foto ricordo di gruppo e distribuzione ordinata delle porzioni di Cassata, alle ore 22.00 conclusione della manifestazione.