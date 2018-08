20 agosto 2018 19:32

Maltempo, tragedia in Calabria. Sedici escursionisti sono stati travolti da un’ondata di piena mentre facevano rafting, 8 i morti

Si aggrava il bilancio delle vittime per la piena del torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, nel parco del Pollino, in provincia di Cosenza. Sale a otto il numero delle vittime. Dodici invece i feriti, di questi cinque sono stati trasportati in ospedale. Il premier Conte segue l’evolversi della situazione da Palazzo Chigi.