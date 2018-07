Il WWF Sicilia Nord Occidentale venerdì 6 luglio a Magaggiari (Cinisi) per una giornata ecologica

2 luglio 2018 15:57

La giornata ecologica si svolgerà Venerdì 06 Luglio 2018 nella spiaggia “MAGAGGIARI” del Comune di Cinisi

Dopo lo straordinario successo di Trappeto e Aspra, il WWF Sicilia Nord Occidentale organizzerà una giornata ecologica nel quadro delle iniziative del WWF Italia denominate “Spiagge PLASTIC FREE” a Magaggiari, la spiaggia al confine tra i comuni di Cinisi e Terrasini. In particolare i rifiuti verranno prelevati dalla battigia anche tramite kayak per arrivare in punti difficilmente accessibili da terraferma.

la manifestazione avrà inizio alle ore 8:30 e fine alle ore: 13:30 e prevede:

• La sistemazione e l’esposizione di alcuni tabelloni del WWF Sicilia Nord Occidentale sulla plastica, sulle tartarughe, sulle cicche abbandonate e sulla posidonia, pianta (non alga) che arricchisce anche queste coste proteggendole, anche se parzialmente, dall’erosione costiera.

• Allestimento di un banchetto del WWF con materiale promozionale, in cui verranno distribuiti ai partecipanti dei kit per il recupero che prevedono guanti di protezione e sacchetto dove porre la plastica recuperata tra gli scogli e la sabbia.

• Battesimo del mare per bimbi da 7 a 14 anni a cura dell’associazione “You Diving Capo Gallo”.

• Pulizia costa Magaggiari e costa antistante il sito aeroportuale in kayak a cura WWF Sicilia Nord Occidentale, con la fornitura gratuita dei Kayak da parte di “Ciccio Kayak Terrasini”

La manifestazione sarà aperta a tutti i cittadini sensibili ai problemi ambientali, saranno effettuate fotografie e video che verranno pubblicate nel sito nazionale del WWF Italia e del WWF Sicilia Nord Occidentale.