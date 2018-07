Verona: Montagnoli (Lega), bene Comune, opposto iscrizione anagrafe bimbo con 2 padri

20 luglio 2018 19:01

Verona, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Piena solidarietà al Comune di Verona per essersi opposto all’iscrizione all’anagrafe dell’atto di nascita da due padri di un bimbo nato tre anni fa in Canada”. Il consigliere regionale veneto Alessandro Montagnoli (Lega Nord), presidente della I Commissione consigliare regionale, ha predisposto una Risoluzione affinché ‘il Consiglio regionale si esprima su questo tema con un atto formale ‘ ha spiegato l’esponente leghista ‘ Stando a quanto riportato dalla stampa, il Comune di Verona, su ordinanza della Corte di Appello di Venezia, sarà costretto a procedere con la trascrizione e così avremo un bimbo senza madre, ma con due padri”.

“Non è di certo il primo Comune in Italia a fronteggiare queste richieste: a partire dal mese di maggio in numerosi Comuni sono state presentate richieste simili e alcuni ufficiali di stato civile hanno opposto diniego a tali istanze, ritenendole, correttamente, contra legem: la Corte di Cassazione si sta riservando di decidere a sezioni unite sulle trascrizioni di atti di nascita formati all’estero – spiega – Vorrei ricordare che qualsiasi atto di iscrizione o trascrizione di atto di nascita con due sedicenti padri si configurerebbe come l’effetto di un illecito ricorso alla pratica di ‘utero in affitto’, penalmente perseguita nel nostro: la Corte costituzionale ha già stabilito con sentenza n. 272 del 2017 che tale pratica ‘offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane'”.