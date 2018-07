Maltempo in Calabria: spettacolare tornado a Palmi sulla Costa Viola [FOTO e VIDEO]

25 luglio 2018 22:12

Maltempo in Calabria: enorme tornado sulla Costa Viola questo pomeriggio

In Calabria e soprattutto nel profondo Sud ancora ore d’instabilità al profondo Sud dell’Italia e soprattutto in Calabria, dove imperversa il maltempo. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19:30, un enorme tornado s’è formato nel basso Tirreno in Provincia di Reggio Calabria e s’è abbattuto sulla Costa Viola vicino lo Scoglio dell’Ulivo a Palmi. In serata un violento temporale sta colpendo l’Aspromonte con veri e propri nubifragi nella zona di Gambarie, dove anche le temperature sono crollate su valori praticamente autunnali. A corredo dell’articolo le immagini del tornado di Palmi.