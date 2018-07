Terremoto a Reggio Calabria: due scosse nelle ultime ore, epicentro all’Aeroporto dello Stretto [MAPPE e DETTAGLI]

29 luglio 2018 12:20

Terremoto a Reggio Calabria, focus sulle scosse delle ultime ore: ecco le mappe ed i dettagli

TERREMOTO REGGIO CALABRIA- Sono state due le scosse di terremoto che nelle scorse ore hanno interessato la Città di Reggio Calabria, tra le più a rischio sismico dell’intero Mediterraneo. Fortunatamente entrambe le scosse sono state lievi e non hanno provocato alcun danno. La prima, alle 00:03 della notte, non è stata neanche avvertita dalla popolazione perchè di magnitudo 1.1 a 11.1km di profondità, con epicentro a poche decine di metri al largo della baia di San Gregorio, nei pressi del molo dell’Aeroporto. La seconda, delle 09:20 di stamattina, è stata più forte ma comunque lieve, di magnitudo 2.3 a 10.4km di profondità, con epicentro esattamente alla rotonda dell’Aeroporto in via Ravagnese, tra le abitazioni. La scossa è stata distintamente avvertita nel quartiere di Ravagnese, proprio nei pressi dell’Aeroporto dello Stretto, ma non ha provocato alcun tipo di danno. Resta il monito di Madre Natura per quella che è una città ad altissimo rischio sismico, e per cui troppo poco si sta facendo in termini di prevenzione.