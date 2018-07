Scossa di terremoto sulla costa della Calabria, avvertita anche in Sicilia [MAPPE e DATI]

30 luglio 2018 07:31

Una scossa di terremoto è stata avvertita sia in Calabria che in Sicilia, ecco tutti gli aggiornamenti

Una scossa di terremoto è stata registrata nella costa calabra, ma è stata avvertita sia in Calabria che in Sicilia.

Il sisma, di magnitudo 3.7, è stato registrato alle ore 01:15. L’epicentro è stato localizzato in mare, non molto lontano dal comune di Ricadi (VV). I comuni vicino all’epicentro sono Capo Vaticano, Tropea, Nicotera, ma anche l’area dello Stretto d Messina. L’ipocentro è stato registrato a 89.2 Km di profondità.

Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Diverse le segnalazioni, in particolare dagli abitanti di Vibo Valentia, Messina, Valdina (ME), Polistena (RC), Villa San Giovanni (RC), Rometta (ME), Saponara (ME), Rizziconi (RC), Briatico, Anoia (RC), Milazzo (ME), Zambrone (VV), Seminara (RC), Ricadi (VV), Joppolo (VV), Fiumara (RC), Drapia (VV) e Gioia Tauro (Reggio Calabria).