Ecci i quadri tecnici del Team Volley Messina

22 luglio 2018 21:00

Il Team Volley Messina comunica di aver definito i quadri tecnici del settore femminile per la prossima stagione sportiva. La società saluta e ringrazia mister Domenico Fazio per il grande lavoro svolto nella stagione appena conclusa, culminata con la conquista della Coppa Sicilia, la seconda consecutiva, e della semifinale play-off promozione. Raccogliendo le istanze dello stesso tecnico -originario di Barcellona – di avvicinarsi a casa per motivi familiari, è stato deciso di comune accordo di interrompere il rapporto professionale nella speranza di ritrovarsi in futuro, visto anche l’ottimo rapporto umano che si è instaurato. A mister Fazio un grosso in bocca al lupo per la sua carriera di allenatore. La società ha deciso di affidare la conduzione della prima squadra femminile, che anche per il prossimo anno disputerà la serie C, a mister Flavio Ferrara, già tecnico della formazione femminile giallorossa nella stagione 2016-2017, con la quale ha conquistato una Coppa Sicilia ed una semifinale play off promozione. Il tecnico,ormai da anni legato al sodalizio peloritano, rappresenterà il punto di riferimento della struttura tecnica femminile della società guidata dal presidente Guerrera. Ferrara, palermitano di origine ma messinese di adozione, ha una lunga esperienza tra campionati di C e B sia nel settore femminile che maschile e tanti successi alle spalle. Il nuovo tecnico sarà affiancato da Luigi Famà, già lo scorso anno assistant coach della serie C femminile ed ormai punto fisso nella struttura tecnica del Team Volley Messina. Il ruolo di scoutman sarà ricoperto da Daniele Cesareo, molto legato a mister Ferrara e la cui competenza nel settore è ormai riconosciuta anche oltre Stretto. Si occuperà della preparazione atletica Pietro Villari, new entry per la giovane società giallorossa ma che ha lavorato in passato con mister Ferrara e che metterà a disposizione la propria esperienza nella fase cruciale della preparazione della prossima stagione. La società ha altresì definito lo staff tecnico del settore giovanile femminile nel segno della continuità del progetto già lanciato due anni fa e che vede nel vivaio giallorosso uno dei punti di forza del sodalizio peloritano. Questi gli allenatori che comporranno lo staff del settore giovanile: Flavio Ferrara, Pilar Miranda, Francesco D’Andrea e Luca Degli Esposti. La società giallorossa parteciperà a tutti i campionati provinciali federali organizzati dalla Fipav. Queste le dichiarazioni del presidente Guerrera sulla definizione dello staff tecnico dell’intero settore femminile: “Siamo molto contenti di aver costruito anche per questa stagione uno staff di ottimo livello e soprattutto molto completo. Mister Ferrara ormai è una componente importante della nostra struttura tecnica ed avrà un ruolo centrale anche nella crescita delle nostre giovani atlete. Il nostro obiettivo, in continuità con quanto costruito fino ad oggi, è quello di lavorare alla costruzione delle nostre prime squadre del domani partendo dal nostro settore giovanile e dal lavoro che i nostri tecnici sviluppano settimanalmente in palestra. Ormai si punta troppo spesso solo a guardare ai risultati delle prime squadre non pensando al futuro e alla crescita delle nostre giovani atlete locali. Le risorse, soprattutto nel nostro territorio scarseggiano sempre di più, pertanto gli investimenti migliori sono quelli a medio lungo periodo e quindi lo sviluppo del settore giovanile deve essere la base e il punto di forza di una società che vuole guardare lontano. La nostra prima squadra deve rappresentare il punto di arrivo per tutte le nostre giovani atlete. Nell’ottica della continuità del lavoro fatto in questi due anni affiancheremo alle atlete più esperte alcuni dei nostri migliori prospetti puntando ad inserire in corso d’opera le tante atlete che stanno crescendo. Per questo diventa ancora più importante il lavoro di squadra che tutto lo staff tecnico del settore femminile porterà avanti in modo organico e congiunto. Mister Ferrara e tutti gli altri membri dello staff sono consapevoli della necessità di unire le forze e creare una sinergia positiva. Sappiamo di aver uno staff di primo livello e siamo convinti che anche quest’anno ci toglieremo numerose soddisfazioni sportive. La più importante sarà quella di continuare a vedere le palestre piene di giovani atlete ed atleti che amano questo sport. A giorni comunicheremo anche la definizione dello staff del settore maschile”.