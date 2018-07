Tav: Meloni, referendum e cittadini diranno sì

28 luglio 2018 20:18

Roma, 28 nlug. (AdnKronos) – “A metà giugno ho personalmente lanciato un appello a tutte le segreterie regionali dei partiti piemontesi per organizzare insieme il ‘Tav Day’: un referendum coordinato per far esprimere direttamente i cittadini del Piemonte sulla realizzazione dell’alta velocità Torino-Lione. Dopo 40 giorni di silenzio il governatore Chiamparino arriva alla stessa conclusione proponendo un referendum. Meglio tardi che mai: facciamo il referendum sulla Tav e mettiamo nelle mani dei cittadini la scelta”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

“Siamo certi -aggiunge- che i piemontesi diranno sì e che il governo non potrà fermare quest’opera andando contro la volontà del popolo”.