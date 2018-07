A Taurianova (Rc) la presentazione della Reggina

28 luglio 2018 19:36

Taurianova è pronta a ospitare la Reggina compagine che milita nel campionato di serie C

Un evento nell’evento. Taurianova è pronta a ospitare la Reggina compagine che milita nel campionato di serie C. In occasione della terza edizione del “Concorso Internazionale dei Madonnari”, organizzato dall’Associazione culturale “Amici del Palco”, la squadra amaranto si presenterà al suo pubblico. Taurianova sarà per tre giorni al centro del mondo artistico: 40 “Street Artists” di fama internazionale si sfideranno sul corso di Taurianova. Un connubio nato anche grazie all’esemplare lavoro del Reggina Social Club, che attento alle esigenze dei tifosi, ha accolto l’invito degli “Amici del Palco” e di tutta la tifoseria della Piana e con un alacre collaborazione ha reso possibile l’evento. Lo spettacolo si terrà all’anfiteatro di “Villa Fava” il 4 agosto alle 21 e oltre alla presentazione della squadra della Città metropolitana di Reggio Calabria, la serata sarà allietata dallo spettacolo a tinte amaranto del cabarettista Rocco Barbaro, volto noto della televisione nazionale. Protagonista della serata anche “Dj Lukaos” che remixerà su alcune basi i cori più famosi della Reggio Calcistica.