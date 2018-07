“Sui miei passi”: il nuovo singolo della cantante reggina Adele Cozzupoli [VIDEO]

28 luglio 2018 12:30

Online “Sui miei passi”: il nuovo singolo di Adele Cozzupoli, cantante e studentessa di Reggio Calabria

Esce oggi 28 Luglio su Youtube il secondo singolo “Sui miei passi” della cantante reggina Adele Cozzupoli.

Adele Cozzupoli, studentessa presso l’università di Giurisprudenza a Reggio Calabria, studia canto presso l’A.m.C.m. (Accademia musicale di canto moderno) con il M° Franco Dattola e segue il corso di composizione e produzione musicale con il M° Antonio Condello.

“Cantare è passione, ma insieme anche uno sfogo: quando canto dimentico ogni dispiacere. Durante le lezioni, la scelta delle canzoni non è mai casuale perché individuo i testi che sembrano raccontare un po’ di me. Cerco sempre di trasmettere le emozioni che avverto dentro, anche se, ovviamente, quando canto i miei brani inediti tutto è piu’ intenso, magico e profondo”.

Questa canzone racconta di persone fragili, che in momenti di sconforto, di debolezza, affrontano a testa alta le vicessitudini della vita; dedicato a tutte le persone che meritano una giornata di sereno, senza pregiudizi, senza dare spiegazioni, senza piu’ preoccupazioni, una giornata senza nuvole, lasciando spazio agli aquiloni, come cita Adele in un verso della sua canzone.