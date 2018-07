Sicilia: pitbull stacca a morsi il braccio ad una ragazza

18 luglio 2018 13:28

Sicilia: il cane ha azzannato la ragazza e ferito la mamma intervenuta in soccorso della figlia

Una ragazza di 23 anni e la madre sono state aggredite dal proprio cane, un pitbull. L’animale ha staccato a morsi un braccio alla giovane e ferito più lievemente la signora, intervenuta in soccorso della figlia. Il terribile fatto si è verificato in un’abitazione in via Agnetta a Villagrazia a Palermo. I vicini hanno lanciato l’allarme sentendo le urla della donna. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. La giovane e’ sottoposta ad un intervento nel reparto di chirurgia plastica all’ospedale Civico. La prognosi e’ riservata. Indagini in corso per ricostruire quanto successo.