Sicilia: Musumeci, presto concorso per ufficio stampa Regione

27 luglio 2018 17:27

Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Per la Corte costituzionale la norma sulla ricomposizione dell’ufficio stampa della Regione siciliana è legittima e, quindi, può essere applicata da subito. Pertanto, già a settembre istituiremo un tavolo di lavoro per procedere, con celerità, alla predisposizione del bando di concorso”. Lo ha comunicato il governatore siciliano, Nello Musumeci, durante l’incontro avvenuto a Palazzo d’Orleans con i vertici regionali dell’Ordine dei giornalisti e dell’Associazione della stampa, guidati da Giulio Francese e Roberto Ginex, per affrontare e definire i temi riguardanti gli uffici stampa nell’Isola. Proprio Musumeci, lo scorso anno, da deputato dell’opposizione, si era fatto promotore di un emendamento, poi appoggiato trasversalmente da moltissimi parlamentari di tutti gli schieramenti, che puntava a ricostruire, attraverso il concorso pubblico, l’ufficio stampa, smantellato interamente dall’ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, appena insediatosi.

La norma, approvata poi dall’Ars, era stata parzialmente impugnata dal Consiglio dei ministri, ma attraverso l’interlocuzione avviata, in questa legislatura, dalla Presidenza della Regione con il dipartimento degli Affari regionali si è trovata la soluzione per correggere la disposizione e superare, così, indenne il passaggio davanti alla Corte costituzionale. Nel corso della riunione, alla quale ha partecipato anche il segretario generale della Regione Maria Mattarella, sono stati affrontati diversi aspetti legati al mondo dell’informazione, con particolare riferimento proprio al settore degli uffici stampa in Sicilia, dove, malgrado la presenza di un’avanzata legislazione, regna ancora una diffusa deregulation.