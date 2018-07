Sicilia: successo a Milo per il reading “Versi Inazzurrati” nell’ambito della rassegna culturale “Sulle fronde”

15 luglio 2018 20:19

Successo a Milo per il reading “Versi Inazzurrati” nell’abito della rassegna culturale “Sulle fronde” a cura di Grazia Calanna e Laura Cavallaro, organizzata in collaborazione con il Comune di Milo. Soddisfazione per la grande partecipazione di pubblico espressa all’unisono dal Sindaco, Alfio Cosentino, e dall’Assessore alla Cultura, Francesca Strano, come dalle curatrici Calanna e Cavallaro. Nell’incantevole scalinata del “Largo nei mille”, a Milo, lo scorso sabato sera, in tanti hanno ascoltato in “religioso silenzio” le letture di oltre venti poeti provenienti da tutta la Sicilia, dalla Calabria e da Teramo come la poetessa e traduttrice Mariagiorgia Ulbar.

Nel corso della serata, si è svolta la cerimonia di premiazione della II edizione del Premio Arte e Poesia “L’Albero Creativo”, con i bambini delle scuole elementari di Milo. Premiati e rispettive motivazioni: Desirèe e Christian Musumeci (“Per il felice connubio tra morbidezza della parola e dolcezza delle immagini”); Enrico Di Paola, Paolo Torrisi e Marco Leonardi, (“Per l’originalità del testo e dell’immagine che prospetta una visione urbana dell’estate”); Maria D’Agata e Thomas Maffei (“Per la vivacità del disegno che narra un’estate spensierata e divertente”). Di seguito, in programma: sabato 21 luglio “Sport Volley S3”, gioco creativo per ragazzi dai 5 ai 12 anni a cura di “Pallavolo Zafferana” (ore 18.00 Piazza Belvedere Milo); sabato 18 Agosto “Creatività”, laboratori d’arte e scrittura creativa per ragazzi dai 6 ai 13 anni (ore 18.00 Museo Multimediale Piazza Municipio, Milo). Infine, domenica 19 Agosto, conclusione di Rassegna con il teatro di narrazione: “La grande onda” opera inedita scritta e interpretata da Stefano Francesco Russo (ore 20.30 Largo dei Mille Milo).