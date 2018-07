Sicilia, enti locali e situazione finanziaria: prime proposte importanti a sostegno delle Amministrazioni

31 luglio 2018 12:44

AnciSicilia commenta i primi risultai ottenuti dal gruppo di lavoro sulla situazione finanziaria degli enti locali istituito dall’assessore regionale Armao

“Dopo una serie di proficui incontri è stato definito un primo quadro di problematiche e relative proposte che potrebbe dare un contributo importante all’attuale situazione di difficoltà in cui versa il sistema degli enti locali siciliani”.

Lo hanno detto Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’AnciSicilia, commentando i primi risultati ottenuti dal gruppo di lavoro sulla situazione finanziaria degli enti locali istituito dall’assessore all’Economia, Gaetano Armao, con l’obiettivo di analizzare la capacità di riscossione da parte dei Comuni siciliani delle entrate tributarie ed extra tributarie loro spettanti e di far fronte al pagamento delle spese correnti e la loro capacità di finanziamento e di elaborare proposte di interventi di efficientamento e razionalizzazione volti ad aumentare il grado di autonomia finanziaria degli stessi.

“Durante i lavori – ha aggiunto Luca Cannata responsabile del Bilancio e delle Politiche finanziare nonché vice presidente vicario dell’Associazione dei comuni siciliani – è emerso che il problema centrale è quello della gestione dei tributi locali e, in particolare, della riscossione della Tari. Le ragioni di ciò sono articolate e richiedono anche di intervenire sulla nota questione del rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni dell’Isola. A tal fine è risultato chiaro come una delle possibili strade da seguire sia quella di un intervento in ambito nazionale di carattere legislativo che possa, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno o in quelle con difficoltà nella gestione del sistema integrato dei rifiuti, cambiare l’attuale meccanismo previsto per la riscossione della Tari. L’AnciSicilia contribuirà anche attraverso la divulgazione di un questionario che servirà a fare un’analisi della gestione della riscossione nei diversi comuni e a valutare le conseguenti iniziative da avviare.”

“Ulteriori iniziative – hanno concluso i rappresentanti dell’AnciSicilia inseriti nel gruppo di lavoro – vanno prese in ambito regionale o congiuntamente a livello regionale e nazionale e devono riguardare il sistema della governance degli enti locali con la previsione di forti incentivi per la gestione associata di servizi e funzioni, ivi compresa la gestione associata dell’ufficio tributi, e un’azione di potenziamento della capacità amministrativa attraverso un’adeguata formazione e un’azione di supporto on the job su questioni centrali quali l’omogeneizzazione e semplificazione dei regolamenti comunali, l’elaborazione di modelli gestionali improntati ad una maggiore efficienza ed efficacia e il miglioramento del rapporto con il contribuente attraverso il maggiore utilizzo degli strumenti di tax compliance”. In mancanza di tutto ciò il rischio è che in tempi relativamente brevi ai tanti comuni siciliani in dissesto se ne aggiungano molti altri che non riusciranno a sostenere il peso di anni di assenza di un’adeguata riscossione unitamente all’obbligo di prevedere un fondo crediti di dubbia esigibilità del 100 per cento”.

“L’aumento del grado di autonomia finanziaria degli enti locali – ha dichiarato l’assessore Armao – rappresenta l’obiettivo principale al quale tendere, determinando un rapporto sempre più stretto fra la capacità di riscossione, una migliore erogazione di servizi e una cittadinanza consapevole. Pagare tutti pagare meno per rendere più efficienti gli enti locali.Dai lavori della Commissione emerge un quadro estremamente preoccupante sulla situazione finanziaria degli enti locali dovuta principalmente ad una seria difficoltà di riscossione degli enti locali. E’ quindi indispensabile – continua Armao – come suggerito anche dal gruppo di esperti nella propria relazione, porre in essere sin da subito azioni, anche normative, di livello regionale e statale, delle quali la Regione si farà promotrice, finalizzate all’efficientamento e alla razionalizzazione dei procedimenti di riscossione”.

“Nell’ambito delle iniziative da intraprendere, la Regione svilupperà, quale soggetto promotore, interventi nella direzione dell’omogeneizzazione e semplificazione dei regolamenti comunali in materia e, più in generale, all’aumento del grado di tax compliance, nonché alla formazione continua degli addetti comunali preposti alla riscossione dei tributi, elaborando modelli unitari di gestione orientati all’efficientamento complessivo dei sistemi di riscossione locali. I lavori della Commissione – ha concluso Armao – proseguiranno dopo la pausa di agosto con l’analisi delle risultanze del questionario, elaborato in collaborazione con ANCI Sicilia”.