Sicilia, Cisl Scuola: “Finalmente riparte il settore della formazione professionale”

23 luglio 2018 19:50

Cisl Scuola: “Riparte il settore delle Formazione professionale in Sicilia, accordo storico che punta al recupero di tutto il personale iscritto all’albo”

“Oggi dopo anni di attese finalmente riparte il settore della Formazione professionale in Sicilia, sono oltre cinquemila i lavoratori che attendono di tornare a lavoro, ai quali si aggiungono anche gli ex sportellisti. E’ ora di dare loro risposte’‘. Così Giovanni Migliore, responsabile regionale dalla Formazione professionale della Cisl Scuola, commenta l’accordo sulla Formazione professionale siglato oggi dai sindacati di categoria di Cgil Cisl Uil, le associazione datoriali e l’assessorato regionale alla Formazione. ”Riparte l’Avviso 2 che dovrà dare nuova linfa alle attività formative in Sicilia, è un accordo storico che punta al recupero di tutto il personale iscritto all’albo che dovrà essere assunto con priorità assoluta rispetto agli altri nuovi ingressi di personale . Si riparte a giorni, gli enti pubblicheranno i bandi per il reperimento dei lavoratori. Il testo – continua Migliore – prevede anche l’impegno per la fuoriuscita e l’accompagnamento di coloro che sono vicini alla pensione”. Nell’accordo è previsto l’aggiornamento dell’albo che contiene circa 5300 persone e il possibile inserimento del personale anche nella filiera dell’obbligo di Istruzione professionale. ”Si chiude un accordo che chiedevano da tempo e per il quale lavoriamo da diversi anni – dichiarano Mimmo Milazzo segretario Cisl Sicilia e Francesca Bellia segretario Cisl Scuola Sicilia – ci siamo impegnati con lotte, proteste e proposte presentate ai tre governi regionali che si sono succeduti e una decina di assessori alla Formazione che si sono avvicendati. Sin da allora volevamo un percorso di ricollocazione delle diverse centinaia di lavoratori espulsi e ridotti in condizione di marginalità per responsabilità non loro. Abbiamo cercato di coniugare elementi di giustizia sociale col rilancio della Formazione in Sicilia praticamente abbandonata a se stessa. Adesso è urgente avviare una stagione nuova per la Formazione in Sicilia“.