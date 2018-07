Sellia Marina: attività espositiva, promozionale e d’immagine della Forza Armata

24 luglio 2018 12:40

Il personale militare del Comando Militare Esercito “CALABRIA” sarà presente , sabato 27 luglio 2018 dalle ore 17:30, sul lungomare di Sellia Marina con uno STAND promozionale

Il Comando Militare dell’Esercito in analogia alle precedenti edizioni, organizzerà il Tour Promozionale in oggetto su tutto il territorio calabrese. Sulla scorta dell’esperienza positiva delle precedenti edizioni e di migliorare ulteriormente l’immagine della Forza Armata in contesti frequentati da giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni, il personale del Comando Militare Esercito “CALABRIA”, impiegando un “INFO TEAM” qualificato promuoverà informazioni sull’arruolamento distribuendo brochure illustrative sui principali Concorsi banditi dall’ Esercito Italiano e fornendo informazioni sui percorsi professionali, sugli sviluppi di carriera e le varie attività, che le donne e gli uomini dell’ Esercito, svolgono quotidianamente sul Territorio Nazionale e nelle Operazioni all’Estero e illustrando le varie opportunità occupazionali che la Forza Armata è in grado di offrire.

Per tale scopo, il personale militare del Comando Militare Esercito “CALABRIA” sarà presente , sabato 27 luglio 2018 dalle ore 17:30, sul lungomare di Sellia Marina con uno STAND promozionale.

Successivamente, l’ INFO-TEAM, coadiuvato dal personale del 2° Reggimento Aviazione “SIRIO” di Lamezia Terme e del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza, sarà presente sulle spiagge dei Comuni di Catanzaro Lido il 28 Luglio 2018, di Falerna il 06 Agosto 2018 e sul Lungo Fiume di Cosenza il 09 agosto 2018.