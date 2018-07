Spiagge da sogno in Sicilia, Scala dei Turchi è tra le 10 più “hashtaggate” su Instagram

25 luglio 2018 13:47

La Top10 delle spiagge più popolari su Instagram secondo uno studio di Holidu, al primo posto Scala dei Turchi in Sicilia

L’estate è appena iniziata e già molti vacanzieri si trovano su una bella spiaggia a godersi il sole e il mare…non senza lo smartphone alla mano, per scattare qualche foto ricordo! Sì, certo, è bello andare in vacanza, ma lo è ancora di più condividerlo sui social, magari tramite qualche post o story su Instagram. Il social network delle foto per eccellenza è il luogo perfetto dove postare le proprie foto estive, magari con qualche hashtag ad hoc.

E proprio le nostre belle spiagge in Italia sono sicuramente tra le più “hashtaggate” in questo periodo estivo, ma quali sono le più popolari e le più amate dai turisti di tutto il mondo? Holidu, il motore di ricerca per case vacanza , ha effettuato uno studio per scoprirlo e la classifica che è emersa è un vero e proprio tour tra le bellezze d’Italia

Scala dei Turchi, Sicilia: 108.200 hashtag

Scala dei Turchi è una meravigliosa falesia, che si trova in provincia di Agrigento. Questa bellissima area consiste in una parete rocciosa bianchissima tra due spiagge di sabbia finissima…un vero e proprio paradiso nella nostra amata Sicilia. Questo piccolo Eden, da fare invidia alle più belle spiagge greche, si aggiudica più di 108.200 hashtag su Instagram.

Costa Rei, Sardegna: 75.277 hashtag

La spiaggia di Costa Rei, che si estende per circa 10 km, è forse una delle più belle al mondo: le sue acque cristalline e la sabbia fine le fanno aggiudicare il secondo posto in classifica, con 75,277 hashtag. Amatissimo dai turisti è anche lo scoglio di Peppino, famosissimo, nella zona di Santa Giusta, hashtaggato più di 9.600 volte.

Baia del Silenzio, Liguria: 40.300 hashtag

Questo luogo da sogno, naturalmente silenzioso, dispone di una vista mozzafiato sul mare blu, incorniciata dalle case colorate della vicina Sestri Levante e dalla sabbia soffice. Forse proprio per questo la perla ligure si aggiudica l’ultimo posto nel podio, con ben 40.300 hashtag. Vale la pena assistere ad un bel tramonto da questo paradiso!

Punta Prosciutto, Puglia: 34.965 hashtag

Sabbia candida e mare caraibico, ecco cosa ci si può aspettare dalla bellissima Punta Prosciutto, nella località di Porto Cesareo. L’atmosfera che si respira in questa località è proprio unica, dovuta anche dalla vegetazione della macchia mediterranea, e le vale quasi 35.000 hashtag. È un must anche la vicina Torre Lapillo, che conta quasi 45.000 hashtag.

Porto Selvaggio, Puglia: 34.117 hashtag

Ci troviamo in provincia di Lecce anche per il quinto posto, a Porto Selvaggio per l’esattezza, dove il mare cristallino e la bellissima vegetazione del parco naturale circostante, donano un tocco speciale a questa spiaggia. Porto Selvaggio si aggiudica così 34.117 hashtag, da visitare sono sicuramente entrambe le Baie di Porto Selvaggio e di Uluzzo.

Grotta della Poesia, Puglia: 28.130 hashtag

Ancora Puglia al quinto posto, nella località di Roca Vecchia, dove la suggestiva Grotta della Poesia guadagna ben 28.130 hashtag dai vacanzieri su Instagram di tutto il mondo. Questa splendida piscina naturale è perfetta per i tuffi (da quasi 5 m di altezza) e non è molto distante da Lecce.

Cala Mariolu, Sardegna: 27.288 hashtag

La seconda sarda in classifica è Cala Mariolu, nel golfo di Orosei, che si aggiudica 27.288 hashtag. Caratterizzata da un mare blu infinito e da sassolini bianchi e rosa, Cala Mariolu si trova a circa 500 m di altezza, a picco sul mare, ed è quindi perfetta per gli amanti delle scalate.

Porto Giunco, Sardegna: 24.952 hashtag

Chi si trova a Villasimius non può non passare da questa oasi meravigliosa, Porto Giunco, che si merita l’ottavo posto con quasi 25.000 hashtag. L’atmosfera rilassante e la sua ampiezza fanno sì che chiunque possa trovare il proprio spazio e godersi il panorama. Il vicino stagno di Notteri, dove i fenicotteri rosa amano andare, ha quasi 1.500 hashtag.

San Fruttuoso, Liguria: 24.389 hashtag

La spiaggia di San Fruttuoso, raggiungibile solo a piedi o in battello, si trova nei pressi di Camogli e si aggiudica 24.389 hashtag. La sua bellezza mistica non è solo dovuta all’abbazia dedicata a San Fruttuoso, ma anche alla suggestiva statua del Cristo degli abissi, posta sul fondale marino negli anni ’50, si aggiudica anch’essa più di 1.000 hashtag.

Cala Goloritzé, Sardegna: 19.120 hashtag

Cala Goloritzé, una bellissima spiaggia sarda nel golfo di Orosei, chiude la top10, con 19.120 hashtag. Nata da una frana negli anni ’60, è famosa per il pinnacolo che si innalza sulla cala e per la sua forma naturale ad arco. Oltre al mare cristallino, cala Goloritzé è assediata anche dai climbers più accaniti, una delle vie più famose è Sinfonia dei Mulini a vento.

“L’instagrammabilità di un luogo è ora uno dei criteri più importanti per le nuove generazioni, quando si tratta di prenotare un viaggio“, afferma Elena Paolo, portavoce di Holidu, “Chi prenota un viaggio online si affida sempre più alle immagini della destinazione: dall’alloggio, alle attività, ai bar e ai caffè che possono essere il luogo perfetto per la prossima foto su Instagram. Per chi volesse prenotare una casa in Sicilia o in Puglia, la disponibilità è ancora alta e i prezzi accessibili; per la Sardegna e la Liguria, invece, prezzi alti e pochissima disponibilità.” Conviene, quindi, in generale affrettarsi per scattare la foto perfetta in queste spiagge da sogno e godersi un po’ di mare!

Le altre spiagge della Top20 italiana

Dopo le prime stupende dieci, troviamo altre bellissime spiagge, con tantissimi hashtag. All’11esimo posto troviamo la prima spiaggia toscana, Cala Violina, in Maremma, con 18.520 hashtag, 12esima la Calabria: la bellissima spiaggia di Tropea guadagna 17.656 hashtag. Al 13esimo posto spunta anche l’Abruzzo, con Punta Aderci, vicina alla vasta riserva naturale, che colleziona ben 16.842 hashtag; al 14esimo posto ritorna, invece, la Puglia, con la bellissima Baia dei Turchi, che conta 15.669 hashtag. Al 15esimo e al 16esimo posto torna a far capolino la Sardegna, con Cala di Volpe e Su Giudeu, nella località di Chia, che rispettivamente contano 15.530 e 14.628 hashtag. Al 17esimo posto Porto Badisco, in Puglia, con 11.256 hashtag, Positano al 18esimo, sotto i 10.000 hashtag. Chiudono la Top20 la Liguria, con la famosissima Baia dei Saraceni, e nuovamente la Sardegna, con Portixeddu, che si aggiudicano rispettivamente 7.626 e 7.096 hashtag.

La Top10 internazionale

Al primo posto nel mondo, si posiziona Bondi Beach, in Australia, con 1.109.522 hashtag su Instagram. Ogni anno migliaia di visitatori affollano questa spiaggia dorata per passeggiare, fare surf, godersi il sole e pubblicare foto. Al secondo posto, con oltre 700.000 hashtag la Barceloneta spagnola: 4 km di bar e negozi, perfetto per una pausa durante un giro turistico. Seguono South Beach a Miami, con 388.512 hashtag, e Cannon Beach in Oregon, con 310.029 hashtag. La famosissima Copacabana raggiunge il quinto posto della classifica, con 144.786 hashtag. La spiaggia cipriota di Nissi si aggiudica a sorpresa il sesto posto di questa classifica, con 144.115 hashtag, appena dietro la più famosa del Brasile. Il settimo posto è più tranquillo: Whitehaven Beach, in Australia, con una sabbia incredibilmente bianca, grazie all’alta percentuale di quarzo (99%), che crea un mix paradisiaco con l’acqua turchese e le regala 133.572 hashtag. Playa del Inglés nelle Canarie, costituita da gigantesche dune, raggiunge 133,305 hashtag su Instagram. Durdle Door Beach, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, si classifica al nono posto nella classifica di Holidu con 131.447 hashtag. Meglio conosciuta per il suo ponte di roccia calcarea naturale, che viene visitato da circa 200.000 turisti ogni anno. Ultima ma non meno importante, una spiaggia da sogno hawaiana: Lanikai Beach, particolarmente instagrammabile, grazie alla sabbia fine come lo zucchero a velo e il mare turchese cristallino. La spiaggia si trova nel sud-est dell’isola di Oahu ed è il punto di partenza perfetto per un tour in kayak verso le isole circostanti. Con 122.881 hashtag si aggiudica il decimo posto.

