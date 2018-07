Sanità: assessore Veneto incontra sindaci su punti nascita, in corso lavoro costruttivo (2)

24 luglio 2018 18:15

(AdnKronos) – “Il confronto in atto con i tecnici del Dicastero e con il nuovo Ministro Giulia Grillo ‘ ha riferito ai Sindaci ‘ è molto concreto, e si basa sulla ridefinizione di parametri che tengano conto di alcune questioni oggettive: una realtà profondamente cambiata dal 2010, le necessità concrete, e dimostrate, dei residenti in alcune zone della regione, le caratteristiche sociali e territoriali delle zone interessate. Tutti elementi che portano a definire la necessità di una continuità dei servizi esistenti”.

Nell’occasione, Coletto ha anche garantito al Sindaco di Trecenta, Comune polesano dove il punto nascita dell’ospedale è stato chiuso nel passato, che ‘la programmazione a suo tempo concordata per la struttura sarà completata al più presto”.