Sagre: assessore veneto, il nostro obiettivo era salvarle, e ci siamo riusciti

29 luglio 2018 15:45

Venezia, 29 lug. (AdnKronos) – “Il nostro obiettivo era salvare le sagre e mi sembra che ci siamo riusciti: grazie alle nostre sollecitazioni, c’è stata una virata decisa da parte del governo ed una apertura nei confronti delle nostre richieste di modifica della vecchia legge sul Tulps, ormai sorpassata”. Così all’Adnkronos l’assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, che si è occupato della vicenda su delega del presidente delle Regione Luca Zaia, si dice “Soddisfatto, almeno in parte, delle modifiche apportate alla legge dalla direttiva emessa nei giorni scorsi dal ministero, e che ‘apre’ alle nostre richieste: determinare la misure di sicurezze in base all’evento: E’ ovvio che un megaconcerto di Vasco Rossi comporta rischi ben diversi da quelli di un concerto in piazza in un paesino”, spiega.

“Ed ora c’è maggior libertà per i sindaci di poter gestire questi eventi, anche utilizzando come steward gli appartenenti alla Protezione Civile e ai volontari delle Associazioni d’Arma”, sottolinea Bottacin, che comunque auspica: “Una modifica a livello legislativo, così da distinguere nettamente manifestazioni a grande, medio e basso rischio”.