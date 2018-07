Il Rotary Reggio Calabria compie 70 anni, Stefano Poeta presidente

26 luglio 2018 16:22

Il notaio Stefano Poeta è il nuovo presidente del Rotary Reggio Calabria

Il nuovo presidente del Rotary Reggio Calabria è il notaio Stefano Poeta, che ha assunto la guida del più antico club della nostra regione, il secondo nella storia del Distretto 2100 (Campania, Calabria e Territorio di Lauria). Poeta succede al commercialista Andrea Campiglia, che gli ha consegnato il collare della presidenza nel corso della sobria ed elegante cerimonia del passaggio delle consegne. Si è trattato di un momento particolarmente significativo per la vita del Rotary reggino che nel 2018 celebra il settantesimo anniversario della fondazione.

Prima dell’inizio ufficiale del nuovo anno rotariano, il past president Campiglia ha tracciato all’assemblea dei soci il consuntivo dell’attività svolta. “Un bilancio positivo – ha spiegato – perché, nel rispetto della tradizione del nostro club, sono state perseguite le finalità delle linee d’azione rotariane, coniugando lo spirito di servizio con il valore dell’amicizia”.

Il presidente Poeta, da parte sua, ha posto l’accento sulla “responsabilità assunta nel guidare il club nell’anno in cui si celebra una ricorrenza così prestigiosa. Il Rotary Reggio Calabria, che ha espresso ben quattro governatori distrettuali, non vive di sola tradizione ma guarda al futuro e lavora per rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento della nostra comunità. Ai soci più esperti ed autorevoli – ha aggiunto Poeta – sono state affiancate, nel corso di questi anni, le energie e le idee di tanti giovani che condividono gli ideali del Rotary: risorse umane e professionali che quotidianamente vogliono impegnarsi per il service internazionale e per il civic work sul territorio”. Poeta corona così un percorso che lo ha visto assolvere, tra le numerose cariche, anche quelle di rappresentante distrettuale del Rotaract (RRD) e, nell’anno sociale appena concluso, di Segretario distrettuale.

Alla cerimonia del passaggio di consegne, tra le numerose autorità civili e rotariane, hanno preso parte il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il governatore 2017/18 Luciano Lucania, e l’assistente del governatore 2018/19 Miryam Costa. Ad affiancare il presidente Poeta nell’anno appena iniziato sarà il consiglio direttivo così composto: Andrea Campiglia (past president), Dina Porpiglia (presidente eletto), Rosario Lo Faro (presidente nominato), Alfredo Focà (PDG e consigliere generale), Giuseppe Foti e Giampaolo Latella (vicepresidenti), Simonetta Neri (segretario), Rosario Lo Faro (co-segretario), Giuseppe Alvaro (segretario esecutivo), Antonino Foti (tesoriere), Francesco Foti (prefetto), Filippo Maltese (co-prefetto); Valerio Berti, Giuseppe Bova, Mario De Tommasi, Alessandrà Focà, Vincenzo Nociti, Mary Nucera, Vincenzo Papalia, Pasquale Penna, Basilio Pitasi, Giuseppe Quattrone e Antonino Tramontana (consiglieri); Mario Stella (delegato giovani), Antonio De Domenico (revisore dei conti) e Francesco Costantino (formatore).