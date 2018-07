28 luglio 2018 19:28

Doppio appuntamento per “Il seme-tour” della rock band Kantiere Kairòs: il 29 luglio a Lago (Cosenza), il 9 agosto in Puglia a San Marzano (Taranto)

Prosegue “Il seme-tour”, la serie di concerti che la christian rock band Kantiere Kairòssta facendo in tutta Italia per presentare il nuovo album con uno spettacolo completamente rinnovato nella scenografia e nell’impianto luci. Domenica 29 luglio il gruppo calabrese si esibirà alle ore 21 a Lago (Cosenza), in Piazza del Popolo, antistante alla parrocchia San Nicola di Bari, che festeggia san Giuseppe alle ore 18,30 con la Messa e la processione. Il concerto concluderà la serata, voluta dal parroco don Giancarlo Gatto e dal gruppo “Amici del Presepe”, collocato nella chiesa di San Giuseppe.

Giovedì 9 agosto la band partirà per la trasferta pugliese a San Marzano (Taranto): il concerto sarà incastonato nell’iniziativa “Let’s go”, promossa dall’arcidiocesi di Taranto in preparazione al Sinodo dei giovani e soprattutto all’incontro con Papa Francesco l’11 e 12 agosto a Roma, dove sono attesi circa 50 mila ragazzi in arrivo da 200 diocesi italiane. Appuntamento al Santuario della Madonna delle Grazie a San Marzano per la Messa alle ore 19, presieduta dall’arcivescovo metropolita Filippo Santoro e animata dalla Comunità Gesù Risorto. A seguire, il concerto-testimonianza per concludere in festa la giornata insieme alle famiglie che hanno aperto le porte delle loro case per ospitare gli 80 ragazzi della diocesi, partiti il 5 agosto per compiere il pellegrinaggio verso Roma.