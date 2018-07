Reggio Calabria, la Viola Basket riparte con Coppolino: “progetto pluriennale”

27 luglio 2018 12:19

Reggio Calabria, la Viola Basket riparte con Coppolino: “vi è l’intenzione di avviare progetto pluriennale vincolato territorialmente con quattro cardini: programmazione, sostenibilità economica, condivisione e giovani”

“Con il rigetto da parte del Tribunale Federale del 25 luglio del ricorso avverso al mancato nullaosta al trasferimento di sede del titolo di Serie B da Reggio Calabria a Barcellona Pozzo di Gotto, in qualità di Amministratore Unico della Società Viola Reggio Calabria S.S.D. a.R.L. e detentore del 100% delle quote societarie, confermo quanto già dichiarato per mezzo stampa ed al Sig. Sindaco e Presidente della Città Metropolitana di Reggio Calabria: vi è l’intenzione di avviare progetto pluriennale vincolato territorialmente con quattro cardini: programmazione, sostenibilità economica, condivisione e giovani. Dopo avere garantito i primi due punti, la proprietà chiede alla Città di Reggio Calabria (Istituzioni, Società Sportive, Tifosi, Media ed Imprese) la disponibilità a reale e concreta voglia a contribuire a dei tavoli permanenti in grado di garantire alla Viola di potersi affermare nel giro di pochi anni nel panorama cestistico nazionale. Come già noto, lunedì 30 mi incontrerò con il Sig. Sindaco di Reggio Calabria, che ringrazio nuovamente per la disponibilità, per definire quanto già esposto lunedì 23. Unica condizione posta: la presenza di una sola Viola. La Viola non è né di Coppolino, né del Sig. Sindaco, né del Giudice Viola, né del Sig. Gebbia, né di nessuno in particolare. La Viola di Reggio Calabria è di chi la ama! Aurelio Coppolino non è il presidente della Viola, né è solo Amministratore Unico e Direttore Generale ed in tale qualità dovrà garantire una virtuosa conduzione aziendale (prima) e sportiva e sociale (dopo). Presidente della Viola è ogni singolo appassionato ai colori nero-arancio. Successivamente a lunedì 30, a fronte di reciproche rassicurazioni, sarà reso noto Staff Tecnico, Roster, Timing Attività sportive, Campagna Abbonamenti, Campagna Partnership, Presentazione alla Città. Ecco la bozza del logo in attesa di eventuale definizione accordo con detentore diritti marchio e votazione online Tifosi”. E’ quanto scrive in una nota Aurelio Coppolino, Amministratore Unico Viola Reggio Calabria S.S.D. a R.L.