19 luglio 2018 22:00

Reggio Calabria: ritornano i grandi tornei di tennis allo Sport Village di Catona sotto la meticolosa organizzazione del Palextra Club e con il patrocinio della Federazione Italiana Tennis

Ritornano i grandi tornei di tennis allo Sport Village di Catona. Sotto la meticolosa organizzazione del Palextra Club e con il patrocinio della Federazione Italiana Tennis, infatti, è pronto allo start il Torneo di singolare maschile Open Summer Cup 2018. Un appuntamento molto atteso, che si concluderà il 29 luglio, in grado di richiamare atleti anche dalla vicina Sicilia, pronti a competere sui tre campi in terra rossa per conquistare l’ambito montepremi di 1500 euro. Saranno giorni intensi durante i quali molti seguaci della nobile arte potranno ritrovarsi nella struttura a nord di Reggio ed assistere a competizioni di alto livello. Per quanto riguarda le iscrizioni di 3 e 2 categoria ci sarà tempo sino a sabato 21, contattando la segreteria organizzativa al numero 3922218838. “Come ogni estate – dichiarano Francesco Postorino e Francesco Violante in rappresentanza del Palextra Club e dello Sport Village – cerchiamo di mettere in campo tutte le energie possibili affinché attorno al tennis possano prendere vita una serie di eventi che non coinvolgano solo i tennisti o gli esperti di questa splendida disciplina, bensì tutto il territorio che, proprio dalle iniziative sportive, può trarre promozione vista la presenza di iscritti a circoli che insistono fuori dalla provincia reggina e anche fuori dalla regione. Invitiamo tutti – concludono – a partecipare a questi momenti di festa ed aggregazione che vedranno i loro momenti clou dopo la finale di giorno 29 che sarà seguita dalla consueta cerimonia di chiusura”.