Reggio Calabria: a San Roberto la III edizione della “Sagra della polpetta” [INFO UTILI]

27 luglio 2018 13:07

Ad Acquacalda di San Roberto l’8 agosto torna, per la sua terza edizione, la Sagra della polpetta

Torna, per la sua terza edizione, dopo il grande successo degli anni passati, la “Sagra della Polpetta” di Acquacalda di San Roberto. Un grande e delizioso evento gastronomico, organizzato dal comitato festa “Maria SS Annuziata” col patrocinio del Comune di San Roberto, inserito nel programma ufficiale del “Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo”.

La manifestazione si terrà l’8 agosto alle 20.30 in Piazza San Pio, ad Acquacalda, frazione del Comune di San Roberto.

A fare da regina sarà per l’occasione proprio la polpetta, che ormai da anni si è distinta e affermata nella cucina del piccolo paese ai piedi dell’Aspromonte, tanto da divenire rinomata per la sua incredibile bontà.Ad accompagnarla, nei piatti delle centinaia di commensali previsti, un ricco menù tutto dedicato alla tradizione locale.Si partirà con un antipasto con salame, formaggio e sott’olio, per proseguire con una pasta con sugo, polpettine e pesto.

Poi spazio alla polpetta, in tutte le sue varianti. Verranno servite, infatti, oltre alle polpette di carne al sugo, polpette fritte di: carne, melanzane, cinghiale, zucchine e ricotta, ‘nduja.Vino e acqua saranno compresi nel menu. Si concluderà con frutta e dolce.A fare da contorno uno spettacolo di musica e balli con “Natino Rappocciolo e i Sonu Novu”.La Sagra della polpetta, però, non è solo divertimento, musica e ottima cucina, ma è soprattutto sinonimo di qualità, grazie alla preparazione fatta rigorosamente utilizzando prodotti genuini e ad un progetto di salvaguardia che punta sul rispetto della tradizione.