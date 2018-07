23 luglio 2018 21:17

Reggio Calabria, ritrovata dopo 24 ore di ricerche la giovane scomparsa ieri

Reggio Calabria tira un sospiro per Gemma Pugliese, la ragazza scomparsa dalle 19 di ieri sera da via Eremo Condera. La giovane è stata ritrovata nei pressi di Sant’Anna, in pieno centro, dal Presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre Pino Strati che ha fornito il primo soccorso e avvisato le autorità competenti e la protezione civile. Fortunatamente Gemma sta bene.