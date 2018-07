26 luglio 2018 12:41

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore riguardo i disservizi della raccolta differenziata

Un lettore di StrettoWeb ci ha segnalato un disservizio riguardo la raccolta differenziata a Reggio Calabria che non viene rispettata. “Noi la facciamo la differenziata e l’AVR che non la fa! Via Nuova Modena.. e non rispondono neanche al numero verde. Grazie”.