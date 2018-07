Reggio Calabria, Pino Strati racconta a StrettoWeb tutti i dettagli sul ritrovamento di Gemma Pugliese: “era lì, seduta e confusa. Per fortuna sta bene”

24 luglio 2018 12:35

Reggio Calabria: ritrovata ieri sera in pieno centro la giovane ragazza allontanatasi da casa da domenica, il racconto di Pino Strati a StrettoWeb

E’ stata ritrovata ieri sera intorno alle ore 20:15 a Reggio Calabria, Gemma Pugliese, la giovane ragazza scomparsa nel tardo pomeriggio di Domenica da via Eremo Condera. La giovane è stata ritrovata da Pino Strati, Presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre che si trovava lì per volontariato perché stava consegnando vestiti per bambini. Appena l’ha vista, l’ha riconosciuta grazie all’articolo che aveva letto da poco proprio su StrettoWeb. La giovane si trovava seduta sulle scale della chiesa di Sant’Anna, in pieno centro, in stato confusionale e con lo sguardo perso nel vuoto ma Pino Strati l’ha rassicurata, l’ha accompagnata al bar “La mimosa” per bere un latte di mandorla nel frattempo che arrivassero sul posto Carabinieri, Polizia, ambulanza e Protezione Civile. Il presidente aveva conosciuto la ragazza qualche mese fa durante una riunione dell’AISM. Per fortuna Gemma adesso sta bene e ha potuto ritrovare l’affettuoso abbraccio di tutti i suoi cari.