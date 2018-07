Reggio Calabria: ecco il Programma musicale del Festival Paleariza 2018

28 luglio 2018 18:02

Anche quest’anno il GAL Area Grecanica, grazie al cofinanziamento dei Fondi PAC Calabria 2014-2020, riesce a regalare ai Greci di Calabria e ai numerosi turisti il Festival Paleariza 2018. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno creduto dando idee e suggerimenti per la programmazione musicale e culturale, e tutti quelli che ci sosterranno durante gli eventi musicali e culturali che in questa edizione dureranno fino a marzo 2019. Gli organizzatori attendono i visitatori a Gallicianò il 3 agosto per iniziare una nuova avventura accompagnati dalle parole di Mastr’Angelo Maisano: “Irta na sas ipo enan tragudi, jatì i kardìa dikimu ene megali…-Sono venuto a cantarvi una canzone, perchè grande è il mio cuore…”