Reggio Calabria, 10 persone arrestate per droga, tentata rapina e ricettazione: tutte le FOTO degli arrestati

27 luglio 2018 12:55

Reggio Calabria, operazione “Alba Rosa”: 10 persone arrestate e denunciate per droga, tentata rapina, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da taglio

Dalle prime ore di questa mattina e dopo articolate e complesse investigazioni condotte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi (RC), è stata data esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari nr. 3104/16 RGNR, 2494/16 RG GIP, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palmi (RC) in data 24/07/2018, su richiesta di quella Procura della Repubblica, a carico di nr. 10 soggetti.

In particolare, il Commissariato di PS Taurianova, con il concorso della Squadra Mobile di Reggio Calabria e Prato, dei Commissariati di PS Gioia Tauro, Palmi, Polistena, Cittanova e dei Reparti Prevenzione Crimine Calabria, hanno tratto in arresto i seguenti indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati in materia di sostanze stupefacenti art. 73 del DPR 309/90; e SCARFÒ Fabio più due altri soggetti nei confronti dei quali si procede a piede libero, di: Tentata rapina, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da taglio [art.4 L 110/75].

Ecco i nomi delle persone arrestate:

ASCONE Luciano 71 di Cinquefrondi (RC) – arresti domiciliari – già detenuto in carcere per altra causa;

71 di Cinquefrondi (RC) CAMBRIA Raffaele 91 di Rosarno (RC)– arresti domiciliari ;

91 di Rosarno (RC)– ; D’AGOSTINO Angelo 82 di Rosarno (RC)– custodia in carcere ;

82 di Rosarno (RC)– ; FIUMARA Francesco 91 di Rosarno (RC)– arresti domiciliari ;

91 di Rosarno (RC)– ; LUCA’ Giuseppe 88 – arresti domiciliari ;

88 – ; MITRUSHI Vllasi (alias Orest) 85 – custodia in carcere – già detenuto in carcere per altra causa;

85 – PALAIA Benito 79 di Rosarno (RC)– arresti domiciliari ;

79 di Rosarno (RC)– ; PAPASIDERO Francesco 80 di Rosarno (RC)– custodia in carcere;

80 di Rosarno (RC)– PEPÈ Salvatore 85 di Rosarno (RC) – custodia in carcere – già detenuto in carcere per altra causa;

85 di Rosarno (RC) – SCARFO’ Fabio 91 di Candidoni (RC) – custodia in carcere – già detenuto in carcere per altra causa.

Reggio Calabria, le immagini dell’operazione Alba Rosa [VIDEO]