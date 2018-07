Reggio Calabria, la disperazione di una lettrice: “non abbiamo l’acqua da settembre, ora nemmeno la notte”

Reggio Calabria, una lettrice indignata scrive a StrettoWeb: “da settembre durante le giornate non abbiamo acqua. Ora è da un mese nemmeno la notte, è vergognoso”

Segnalazione di una lettrice di StrettoWeb su un disservizio idrico a Reggio Calabria in via Criserà Catona. La lettrice indignata ci scrive: “da settembre durante le giornate non abbiamo acqua. Ora è da un mese nemmeno la notte. Nonostante le continue sollecitazioni e varie richiami ai diretti interessati nessuno provvede a risolvere il problema. È veramente vergognoso”.