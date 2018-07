Reggio Calabria: si sono riuniti a Palazzo Alvaro i sindacati del GOM e i vertici dell’ ASP e dell’Azienda Ospedaliera

27 luglio 2018 19:12

Su iniziativa del Sindaco Giuseppe Falcomatà, si sono riuniti a Palazzo Alvaro i sindacati del GOM e i vertici dell’ ASP e dell’Azienda Ospedaliera. Un tavolo Interistituzionale, che fa seguito ad un primo incontro, di qualche settimana fa, richiesto al Sindaco Metropolitano dalle Segreterie Aziendali del GOM e durante il quale, i sindacati, nel rappresentare a Falcomatà le difficoltà nelle quali sono costretti a lavorare, gli chiedevano di farsi promotore di un tavolo di confronto con i vertici dell’ASP e dell’Azienda Ospedaliera, per affrontare i problemi relativi alla attività degli operatori sanitari del territorio metropolitano e garantire ai cittadini assistenza sanitaria e cure mediche sempre più efficienti e puntuali. Al tavolo erano presenti, oltre al sindaco Falcomatà, il Direttore dell’ Asp, Giacomino Brancati; il Direttore dell’Azienda Ospedaliera, Frank Benedetto; Domenico Caminiti, Fvm Smi; Nicola Loddo, Aroiemac; Gianluigi Scaffidi, Anaao Assomed; la Uil Medici e il Snr. L’incontro, che si è svolto in un clima di costruttivo confronto tra le parti, e che è servito ad evidenziare tutte le problematiche esistenti, ha registrato la soddisfazione dei sindacati e dei dirigenti sanitari di ASP e Azienda Ospedaliera, che hanno convenuto, di comune accordo, di calendarizzare ulteriori riunioni, stabilendo una prima data, già a partire dalle prossime settimane, istituendo, di fatto, quel tavolo di discussione e di confronto, indispensabile per affrontare e risolvere le varie problematiche esistenti. E di sinergia tra Istituzioni e dialogo costruttivo ha parlato il Sindaco Falcomatà, che a conclusione dell’incontro e pienamente soddisfatto del risultato della riunione e del clima sereno in cui si è svolta, ha sottolineato l’importanza del confronto tra le parti per affrontare e risolvere i problemi e lavorare sinergicamente con l’obiettivo, come nel caso specifico della salute pubblica, di garantire ai cittadini servizi sanitari e assistenza sempre di alto livello.