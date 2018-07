Reggio Calabria: convocato il consiglio comunale

25 luglio 2018 21:46

Reggio Calabria: il Presidente Demetrio Delfino ha convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, per il giorno 27.07.2018 alle ore 9,30 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, il Presidente Demetrio Delfino ha convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, per il giorno 27.07.2018 alle ore 9,30 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

⦁ RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 25/06/2018;

⦁ RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 159 DEL 10/07/2018;

⦁ APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DELL`ENTE;

⦁ SALVAGUARDIA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. VARIAZIONE;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZI DI PULIZIA DEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI – LIBERI DI FARE SRL;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” NOV-DIC 2016/GEN-FEB 2017 RESO DALLA SOC. COOP. LIMINA ARL

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO D. LGS 267/00 – ART. 194 LETT. A) TUEL – TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI IN APRILE 2018 E MAGGIO 2018

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 30.07.2018 alle ore 9,30.