29 luglio 2018 15:56

Reggio Calabria, l’under classe ’99 riconfermato nella squadra

L’ ASD Bovalinese 1911 è lieta di poter annunciare la riconferma di Sebastiano Manglaviti. Under classe 1999, centrocampista di qualità, la scorsa stagione ha contribuito con le sue prestazioni al ritorno della Bovalinese nel massimo campionato regionale, sempre presente quando è stato chiamato in causa da mister Criaco. Dunque anche Sebastiano continuerà a vestire la maglia amaranto nel prossimo campionato di Eccellenza 2018-2019. In bocca al lupo Sesè!