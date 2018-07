Reggio Calabria, l’ATAM ammessa tra le imprese che potranno avviare 15 tirocini [INFO e DETTAGLI]

30 luglio 2018 14:47

Anche l’ATAM di Reggio Calabria tra le imprese private ammesse e finanziate per l’avvio di n.15 tirocini

Anche ATAM SpA è tra le imprese che sono state ammesse e finanziate per l’avvio di tirocini in favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria.

Il progetto, denominato dall’azienda di trasporto pubblico “TirociniOnBus”, si svilupperà nel Comune di Reggio Calabria, territorio in cui il sistema del trasporto pubblico può rappresentare un volano di crescita per tutto il territorio.

I tirocini che verranno attivati saranno 15 e riguarderanno i seguenti profili professionali: addetti alla manutenzione ordinaria degli edifici e delle strutture aziendali, guida turistico-culturale a bordo dei bus, addetti ai servizi di pulizia e di guardiania e impiegati a supporto delle aree tecnico-amministrative.

I destinatari interessati, ex percettori di mobilità in deroga, dovranno produrre istanza, entro il 26.09.2018, al Centro per l’impiego di Reggio Calabria, sul modello (allegato B2), scaricabile sul sito della Regione Calabria o disponibile presso i C.P.I. della Calabria.

La domanda dovrà essere accompagnata da un curriculum vitae e dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dovrà essere presentata direttamente presso il Centro per l’impiego di Reggio Calabria o spedita a mezzo raccomandata A/R.