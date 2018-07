Reggio Calabria: torna l’appuntamento con “Archi sotto le stelle”

23 luglio 2018 15:08

Reggio Calabria, “Archi sotto le stelle” 3° edizione con serate di intrattenimento dal 24 al 28 luglio 2018

L’Associazione di promozione sociale “Francesco Amendolea” gradirebbe che si pubblicasse attraverso codesta testata gli eventi proposti per le cinque serate indicate di seguito con specifica attenzione al contesto nel quale verranno effettuate.

Anche quest’anno l’associazione di promozione sociale “Francesco Amendolea” sarà presente sul territorio di Archi con la terza edizione di “ARCHI SOTTO LE STELLE”. Il programma di seguito presentato si articolerà su cinque serate da martedì 24 luglio a sabato 28 luglio 2018. L’Associazione ha voluto fortemente che gli eventi da essa proposti coinvolgessero la periferia della città e, nello specifico, il territorio di Archi con l’intento di contribuire alla valorizzazione degli aspetti culturali, sportivi e artistici della nostra città e alla promozione dell’immagine del quartiere stesso trasformandolo “in un grande teatro a cielo aperto. Quest’anno, come richiesto da più parti, si è voluta dare alla manifestazione un’impronta “teatrale” nel senso che ben quattro delle cinque serate sono dedicate al teatro dialettale con la collaborazione di compagnie che da parecchi anni propongono recite in vernacolo calabrese.

Le cinque serate di intrattenimento si terranno in Archi presso il campetto della parrocchia di Santo Stefano di Nicea con ingresso libero e con il seguente svolgimento:

– Martedi’ 24 luglio: Serata Teatrale-“Servizio completo” commedia brillante in due atti di Angelo Scamacca a cura dell’Associazione A.R.G.O.S. di Bagnara Calabra (Rc)

– Mercoledi’ 25 luglio: Serata Teatrale-“Mprestimi a tò mugghieri” commedia brillante in tre atti di Nino Mignemi a cura della compagnia teatrale “San Paolo alla Rotonda” di Reggio Calabria

– Giovedi’ 26 Luglio– I TALENT una gara con premi fra dilettanti reggini che coinvolge artisti di varie discipline quali canto, ballo, musica, cabaret etc. in collaborazione con l’associazione Rete Sociale ed Endas . Conduce Benny Marra di Radio Touring con la preziosa collaborazione di altri artisti che provengono da esperienze fatte in varie trasmissioni televisive di talent nazionali

– Venerdì 27 luglio – Serata Teatrale-“Amuri di Mamma” commedia brillante in tre atti di Angelo Latella a cura dell’Associazione culturale “Luna Gialla” di Pellaro (Rc)”

– Sabato 28 luglio – Serata Teatrale-“Non ti pago” Adattamento della commedia di Edoardo de Filippo a cura della compagnia teatrale “Angela Barbaro” dell’Associazione “Francesco Amendolea” di Archi (Rc)